Altra proprietà americana in LBA: Matt Rizzetta entra nel Napoli Basket.

Sempre più investitori stranieri manifestano interesse a rilevare le proprietà di club di LBA e il prossimo a tingersi stelle-strisce sembra essere il Napoli Basket.

L’esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” da’ ormai per certo l’ingresso in società di Matt Rizzetta, imprenditore americano che ha già rilevato il Campobasso calcio portandolo, nel giro di pochi anni, dall’eccellenza alla serie C.

Rizzetta è il proprietario della North Sixth Group (volume d’affari: 2,6 miliardi di dollari), una holding fondata nel 2020 con sede a New York che ha numerose partecipazioni in società dei più svariati settori dell’economia, dall’immobiliare al turismo, dalla tecnologia ai social media, passando per lo sport. Inoltre, come si evince da Linkedin, North Sixth Group dedica risorse finanziarie, di networking e di capitale umano a iniziative filantropiche e basate sulla comunità orientate a passione, scopo e progresso.

Rizzetta ha già rilevato la proprietà del Campobasso calcio, portandolo in pochi anni dall’eccellenza alla Serie C, ed è diventato comproprietario dell’Ascoli calcio con la funzione di promuovere le relazioni internazionali. Tramite Rizzetta sono entrati in società ad Ascoli una molteplicità di investitori istituzionali e strategici, tra cui l’ex CEO di Univision Vince Sadusky, il campione della National Football League e imprenditore Ndamukong Suh, KM Sports Ventures, un fondo di investimenti nei settori sportivi con sede a Los Angeles fondato dal imprenditore di media Mike Pollack, e Wavemaker Partners, una società di venture capital con sede a Los Angeles e Singapore che ha raccolto oltre 650 milioni di dollari in fondi e società veicolo.

La notizia sembra confermata dai segnali social dello stesso Matt Rizzetta: ha pubblicato in mattinata una storia instagram in cui elogia la serietà della società partenopea e l’importanza della città, ed è stato prontamente inondato da messaggi di tifosi ai quali ha risposto con entusiasmo.

“La trattativa va avanti dalla fine dello scorso anno, ora è in corso la due ditigence dei conti che terminerà verso la metà di aprile. Se tutto dovesse filare per il verso giusto, il passaggio avverrebbe entro maggio.

Matt Rizzetta si andrebbe a prendere la maggioranza del club, considerando l’uscita di Tavassi e Amoroso, mentre potrebbe restare (in minoranza) l’attuale presidente Federico Grassi che col fratello Vito ha investito tanto negli ultimi anni facendo tornare Napoli nella massima serie, conquistando anche la Coppa Italia nel 2024 da autentica outider” (estratto dall’articolo della Gazzetta dello Sport).

Ciò che ha spinto Rizzetta all’interessamento nei confronti del Napoli Basket è senza dubbio l’appeal della città e la crescita di una società passata in pochi anni dai meandri della LNP ai basket che conta; tuttavia, altro elemento sicuramente sul tavolo è il progetto, che sembra assolutamente ben lanciato, per la costruzione del PalaSport in zona Centro Direzionale a Napoli.

L’acquisizione non è legata ad un eventuale permanenza o retrocessione del club.

La faccenda è solo da ufficializzare e definire nei dettagli, ma anche Napoli avrà il suo imprenditore americano al timone.