I Los Angeles Lakers hanno iniziato la partita di martedì contro i Phoenix Suns cercando di vincere la loro quarta gara consecutiva. Sono stati bloccati in match serrata a metà del quarto quarto. Proprio in quel momento Devin Booker ha fatto fallo su Austin Reaves, colpendolo in faccia mentre tentava di stopparlo. Quando Reaves è atterrato sul parquet, DeAnde Ayton si è alzato in piedi su di lui schernendolo. Ciò ha spinto Patrick Beverley a prendere le difese del suo amico e compagno di squadra, tirando una spinta molto forte che ha fatto cadere a terra Ayton.

Tutti e 10 i giocatori si sono poi riuniti mentre gli arbitri tentavano di fermare il litigio prima che le cose sfuggissero di mano e iniziasse una vera e propria rissa.

Patrick Beverley was having none of Ayton and Devin Booker’s taunting 👀 pic.twitter.com/4IgsmnT3s1 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 23, 2022

Gli arbitri hanno riesaminato la situazione e hanno inflitto un Flagrant 1 a Booker per il colpo in faccia a Reaves. Sono stati anche sanzionati Ayton e Pat Beverley, con quest’ultimo che è stato espulso per un Flagrant 2.

Prima ancora che i funzionari dessero l’annuncio, Beverley si stava dirigendo verso gli spogliatoi. Il giocatore dei Lakers sapeva già che l’espulsione sarebbe arrivata. Ma è per questo che i suoi compagni di squadra lo adorano e gli avversari lo odiano. Patrick Beverley è un bulldog che difenderà sempre i suoi amici.

