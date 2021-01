Altra sconfitta per i Mavericks, altro commento molto duro di Luka Doncic nel post-partita

Proseguono le difficoltà dei Dallas Mavericks in questo primo mese abbondante di stagione: i texani hanno perso 120-101 contro gli Utah Jazz nella notte, la quarta sconfitta di fila che li ha fatti scivolare terzultimi ad Ovest con un record di 8-11.

Per una squadra partita con le ambizioni Playoff non va affatto bene, e Luka Doncic lo sa: già un paio di giorni fa, dopo un KO sempre contro i Jazz, lo sloveno aveva tirato le orecchie ai suoi compagni. Anche nelle scorse ore Doncic ha commentato duramente l’atteggiamento dei Mavs in seguito all’ultima sconfitta:

Onestamente, ora mi sembra che non ci importi [di vincere, ndr]. Ci serve più energia, più impegno… So che ce la faremo e questo è quello che importa. Non c’è molto altro da dire. Non mi sono mai sentito così. Dobbiamo fare qualcosa, perché così non va bene. Dobbiamo farci avanti, parlare tra di noi e giocare molto meglio di così. Specialmente metterci più impegno.

