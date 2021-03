Sembra allontanarsi ancora la data del rientro in campo di Kevin Durant, alle prese con un infortunio muscolare alla coscia sinistra ormai da diverse settimane.

I Brooklyn Nets paiono intenzionati ad affrontare la cosa con la massima cautela e potrebbero decidere di tenere ancora fermo Durant per una o due settimane, stando a quanto riporta Shams Charania di The Athletic.

The Nets are being cautious with the ramp-up of Kevin Durant (left hamstring strain) – meaning he’s likely to miss another one-to-two weeks.

Sources tell @ShamsCharania: https://t.co/ZvGn06hf9A pic.twitter.com/Aqc5XHADkb

— The Athletic (@TheAthletic) March 15, 2021