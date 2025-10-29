Altri due arresti in poche ore scuotono il mondo NBA

Negli ultimi giorni la NBA sta facendo i conti con diversi scandali giudiziari. Primo fra tutti il caso legato alle scommesse sulle singole prestazioni di Terry Rozier e il poker truccato con protagonista Chauncey Billups.

Nelle ultime ore sono arrivate notizie di altri due arresti, indipendenti tra di loro e non legati al gioco d’azzardo. I Dallas Mavericks stanno facendo i conti con l’assenza di Brandon Williams, arrestato qualche giorno fa per possesso di marijuana. Il fermo è avvenuto nell’aeroporto della città texana dove il giocatore si trovava per motivi personali, visto che finora i Mavs hanno sempre giocato in casa. Non è chiaro quando sia avvenuto l’arresto e quando l’atleta potrà tornare a disposizione ma intanto Dallas vi ha dovuto rinunciare nelle ultime due partite. Nelle due sfide precedenti comunque il suo impatto non era stato memorabile: una media di quasi 10 minuti sul parquet senza mai segnare.

Arriva anche la notizia dell’arresto di Kyle Singler, accusato di aver aggredito la sua ex compagna, in presenza del figlio. L’ex giocatore dei Thunder, promessa mancata dopo una grande carriera collegiale a Duke, è stato rilasciato su cauzione. Avrebbe colpito, afferrato per i capelli e scaraventato a terra la donna durante una lite domestica. Nel rapporto della polizia si parla anche di un evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di droghe. Già nei mesi scorsi si era parlato delle condizioni di instabilità mentale di Singler, in seguito ad alcuni post social molto preoccupanti.