Altri due giocatori entrano nella maxi trade per James Harden

La trade a tre fra Rockets, Cavaliers e Nets che ha portato James Harden a Brooklyn coinvolgerà altri due giocatori, oltre a quelli già noti.

Si tratta in realtà di una procedura quasi totalmente formale, dato che per far funzionare la trade i Cleveland Cavaliers dovranno rinunciare ai diritti su due giocatori che comunque non fanno parte del loro roster. Si tratta di Channing Frye che si è ritirato nel 2019 dopo l’ultima stagione con i Cavs e di Ante Zizic, quest’anno al Maccabi Tel-Aviv dopo tre stagioni in Ohio.

As part of the process to complete the three-team trade with the Brooklyn Nets and Houston Rockets, the Cleveland Cavaliers renounced the free agent rights for Channing Frye and Ante Zizic.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) January 14, 2021