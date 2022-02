Altro infortunio alla caviglia destra per Anthony Davis: c’è preoccupazione

Anthony Davis ha subito un altro infortunio dopo un preoccupante appoggio sulla caviglia destra contro gli Utah Jazz. La preoccupazione e il terrore hanno pervaso gli occhi dei tifosi dei Los Angeles Lakers.

Anthony Davis suffers a nasty ankle injury and collapses right away during Lakers-Jazz. AD had to be helped off the court and couldn't put any pressure on his ankle.pic.twitter.com/QRHyMlvgrA — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 17, 2022

AD non riusciva a muovere la gamba e l’hanno dovuto sollevare da terra per lasciare il campo di gioco. La buona notizia per i Lakers è che potrebbe non essere così grave come sembrava. Secondo Shams Charania, insider dell’NBA, i raggi X alla caviglia di Anthony Davis sono stati negativi:

“Radiografia negativa alla caviglia destra infortunata di Anthony Davis. Davis ha una distorsione. Riceverà cure durante la pausa per l’All-Star Game e sarà rivalutato quando i Lakers torneranno”.

X-rays negative on Anthony Davis‘ injured right ankle. Davis has a sprain. He will receive treatment over All-Star break and be re-evaluated when team returns. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 17, 2022

La speranza di tutti i tifosi dei Los Angeles Lakers è che non si tratti di nulla di grave. L’obiettivo è tornare nel più breve tempo possibile però non è scontato perché nelle ultime due stagioni è stato attanagliato da tantissimi infortuni. Fortunatamente in qualche modo i californiani sono riusciti a smuovere la classifica perché hanno ottenuto un successo contro gli Utah Jazz. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente degli aggiornamenti importanti da parte degli insider NBA.

Leggi anche: Adam Silver pensa che New York debba rivedere la sua politica verso i non vaccinati