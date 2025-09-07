Altro upset CLAMOROSO! La Georgia degli ex “italiani” Shengelia e Baldwin elimina la Francia

Francia-Georgia 70-80

(20-24; 17-14; 17-20; 16-22)

Clamoroso a EuroBasket 2025: la Georgia firma uno degli upset più importanti del torneo eliminando la Francia, tra le grandi favorite alla vittoria finale. Il punteggio di 80-70 proietta la nazionale georgiana ai quarti di finale, scrivendo una pagina storica per il movimento cestistico del Paese.

Georgia avanti, ma senza strappo

La partita è stata equilibrata fin dal primo quarto, chiuso con la Georgia in vantaggio 20-24 grazie all’impatto offensivo di Toko Shengelia. Nel secondo periodo la Francia ha risposto colpo su colpo, affidandosi al talento di Sylvain Francisco, chiudendo all’intervallo sotto di appena un punto (37-38).

Shengelia e Baldwin trascinatori

Dopo l’intervallo lungo, la Georgia ha allungato nuovamente e nell’ultima frazione di gioco ha chiuso i conti, mostrando carattere e organizzazione, trovando canestri pesanti con Kamar Baldwin (24 punti) e un costante apporto da Sandro Mamukelashvili (14), oltre che dal solito Shengelia. Decisivo in negativo per i transalpini il 6/36 dalla lunga distanza.

Il dominio georgiano

MVP indiscusso della serata Tornike Shengelia, autore di 24 punti e 8 rimbalzi, leader emotivo e tecnico di una Georgia che ha saputo colpire la Francia in ogni momento cruciale. Accanto a lui, Baldwin ha messo in mostra talento e freddezza, mentre Goga Bitadze (8 punti) ha garantito solidità nel pitturato.

Con questo successo, la Georgia approda ai Quarti di Finale di EuroBasket 2025, eliminando una corazzata come la Francia. Un upset che entra di diritto tra le imprese più sorprendenti del torneo, con Shengelia e Baldwin già pronti a sognare in grande e con un Quarto contro la Finlandia di Lauri Markkanen più che abbordabile.

Tabellini principali

Francia: Francisco 14, Yabusele 12, Mouhammadou Jaiteh 10.

Georgia: Shengelia 24+8 rimbalzi, Baldwin 24, Mamukelashvili 14, Bitadze 8.

QUI le stats totali.