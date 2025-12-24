Amar Alibegovic ha un accordo in Spagna, ma Trapani non lo lascia andare

Amar Alibegovic avrebbe trovato un accordo per proseguire la propria stagione in Liga ACB, in Spagna: lo hanno riportato varie fonti tra cui Radio Marca. L’italo-bosniaco è ancora ufficialmente sotto contratto con la Trapani Shark, anche se ormai da oltre un mese vive da separato in casa e non è nemmeno più fisicamente in Sicilia. Alibegovic, che aveva iniziato la stagione da capitano del club granata, ha rotto con l’ambiente e soprattutto col presidente Valerio Antonini a fine novembre, denunciando una situazione che “non si può chiamare professionismo”.

Ora però sorge un ostacolo: secondo Sportando infatti, la Trapani Shark non avrebbe intenzione di dare il nulla osta per il trasferimento, cosa che permetterebbe ad Alibegovic di firmare con il Coviran Granada, la squadra con cui ha un accordo. Di fatto il club siciliano vuole impedire ad Alibegovic di partire, a differenza di quanto fatto invece con Timmy Allen nelle scorse settimane, lasciato andare al PAOK Salonicco.

Secondo Radio Marca, in ogni caso, Granada dovrebbe annunciare Alibegovic entro poche ore. Attualmente la squadra spagnola sta lottando per non retrocedere in Liga ed è 17° in classifica con una sola vittoria in 11 incontri.