Amedeo Della Valle apre la Europe Cup con il canestro della vittoria: successo azzurro

Che Amedeo Della Valle un po’ oltre il livello della Europe Cup 3×3 lo si poteva sospettare, ma il capitano della Pallacanestro Brescia lo ha dimostrato immediatamente alla prima partita. Convocato per il campionato europeo che si sta disputando a Copenhagen, ADV è stato decisivo subito contro la Svizzera, battuta 23-20: il giocatore azzurro ha segnato infatti 7 punti compresa la tripla che ha consegnato il successo all’Italia.

Per gli Azzurri anche 10 punti di Raphael Gaspardo, un’altra vecchia conoscenza della nostra Serie A, attualmente tesserato con Forlì in Serie A2.

DELLA VALLE FTW! 🤯 ITALY 🇮🇹 BEAT THE SWISS IN OT! 🚨🎯#3x3Europe pic.twitter.com/ZpdXveYjpe — 3×3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 5, 2025

L’Italia ha poi perso la seconda partita contro la Serbia, 21-15 (6 punti per Della Valle, 4 per Gaspardo).