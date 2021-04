Amedeo Della Valle è già pronto al ritorno in Italia: sarà triennale

Dopo una stagione all’estero, prima a Gran Canaria e poi al Buducnost, Amedeo Della Valle è già pronto a tornare in Italia. In estate, la guardia azzurra firmerà un triennale con la Pallacanestro Brescia, come riportato da Sportando. L’affare pare si farà, nonostante la smentita del GM Sandro Santoro, che a BresciaOggi aveva dichiarato stamattina: “Il giocatore piace a tanti, siamo concentrati su questa stagione e non sul futuro e sul mercato”.

Della Valle aveva iniziato la stagione a Gran Canaria, squadra lasciata lo scorso ottobre per il Buducnost. Con la formazione ungherese, l’ex Milano ha raggiunto i quarti di finale di EuroCup prima di essere eliminati dal Monaco. In coppa, l’italiano ha segnato 9.7 punti di media tirando col 33% da tre punti. In Lega Adriatica invece i suoi numeri sono di 7.8 punti a partita in circa 19′. In estate il giocatore sarà comunque free agent. Nel campionato italiano, Della Valle ha giocato dal 2014 al 2018 con Reggio Emilia, raggiungendo una finale Scudetto, e poi due anni con l’Olimpia.

