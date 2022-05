Amedeo Della Valle fa incetta di premi: MVP e Miglior Italiano di LBA

Poco fa la LBA ha annunciato i premi individuali della stagione regolare 2021-22. L’assoluto protagonista quest’anno è stato Amedeo Della Valle, premiato sia come MVP che come Miglior Italiano. È la prima volta che la guardia della Germani Brescia trionfa in entrambi i premi.

Della Valle, insieme a Mitrou-Long, ha guidato Brescia ad una grandissima cavalcata che l’ha portata al terzo posto in stagione regolare. L’azzurro, dopo una stagione all’estero tra Gran Canaria e Buducnost, è tornato in Serie A e ha segnato 18.5 punti di media, secondo miglior marcatore dietro Marcus Keene. ADV ha guidato il campionato in valutazione (21 di media) e ha chiuso col 55.4% da due, il 40.5% da tre e l’89.8% ai liberi.

Per il secondo anno di fila, l’MVP di Serie A è un italiano: l’anno scorso era stato premiato Stefano Tonut.