Colpo di scena in casa Italbasket: mentre la Nazionale maggiore ha raggiunto Cipro nelle scorse ore per disputare l’Europeo, con l’esordio fissato per il 28 agosto, un’altra Italia, quella del 3×3, ha annunciato gli 8 convocati per il raduno in vista della Coppa Europa al via il 5 settembre. Tra questi giocatori c’è anche Amedeo Della Valle, giocatore e capitano della Pallacanestro Brescia, che non ha mai trovato spazio in azzurro da quando Pozzecco siede in panchina.

Della Valle, MVP di Serie A nella stagione 2021-22 e di Coppa Italia nel 2023, nella scorsa stagione ha segnato 15.8 punti di media in LBA raggiungendo le finali Scudetto poi perse contro la Virtus Bologna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federbasket (@federbasket)

Questi tutti i convocati di coach Claudio Negri: