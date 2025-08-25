della valle

Amedeo Della Valle si unisce alla Nazionale per gli Europei… di 3×3

Home Nazionali News
Francesco ManziLascia un Commento su Amedeo Della Valle si unisce alla Nazionale per gli Europei… di 3×3

Colpo di scena in casa Italbasket: mentre la Nazionale maggiore ha raggiunto Cipro nelle scorse ore per disputare l’Europeo, con l’esordio fissato per il 28 agosto, un’altra Italia, quella del 3×3, ha annunciato gli 8 convocati per il raduno in vista della Coppa Europa al via il 5 settembre. Tra questi giocatori c’è anche Amedeo Della Valle, giocatore e capitano della Pallacanestro Brescia, che non ha mai trovato spazio in azzurro da quando Pozzecco siede in panchina.

Della Valle, MVP di Serie A nella stagione 2021-22 e di Coppa Italia nel 2023, nella scorsa stagione ha segnato 15.8 punti di media in LBA raggiungendo le finali Scudetto poi perse contro la Virtus Bologna.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Federbasket (@federbasket)

Questi tutti i convocati di coach Claudio Negri:

Amedeo Della Valle, Lorenzo Donadio, Carlo Fumagalli, Raphael Gaspardo, Flavio Gay, Matteo Gherardini, Lorenzo Lovato, Dario Masciarelli.

A disposizione: Matteo Corgnati, Morgan Rashed.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

dan peterson italbasket eurobasket 2025

EuroBasket 2025: i pronostici delle leggende FIBA, Serbia favorita ma c’è fiducia per l’Italia

Alessandro Saraceno
italbasket

Italbasket, le pagelle pre-EuroBasket: Niang il migliore, Thompson un fantasma ed è giusto portare Spissu?

Alessandro Saraceno
Saliou Niang

Italbasket, Saliou Niang è già una STELLA! Sarà lui la sorpresa di tutto EuroBasket 2025?

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.