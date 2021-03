Anche CJ McCollum ha le sue signature shoes

CJ McCollum è tornato in campo, dopo un infortunio abbastanza lungo, nella doppia sfida dei Portland Trail Blazers contro i New Orleans Pelicans, entrambe vinte dalla franchigia dell’Oregon.

Le due gare hanno segnato anche l’esordio delle prime scarpe dedicate alla guardia di Portland, realizzate dall’azienda cinese Li-Ning. Si tratta delle “CJ 1” e sono le prime signature shoes che il brand ha dedicato a un giocatore NBA dal 2018, quando fu ideato un modello per Dwayne Wade.

Introducing the CJ 1, the first signature shoe for @CJMcCollum and the first Li-Ning signature since Dwyane Wade with @wayofwade 🤝 pic.twitter.com/RRs0M2oaud

— B/R Kicks (@brkicks) March 19, 2021