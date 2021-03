Anche i Chicago Bulls ci provano per Andre Drummond?

Si allunga la lista delle pretendenti per Andre Drummond, separato in casa con i Cleveland Cavaliers ormai da qualche settimana.

I Toronto Raptors appaiono in pole position ma anche i Brooklyn Nets, nel caso in cui Drummond lasciasse l’Ohio incassando un buyout, vorrebbero metterlo sotto contratto, pagandolo il minimo e solamente per questo finale di stagione, per poi lasciarlo libero di firmare un accordo più remunerativo altrove.

Fra le squadre dove il centro potrebbe accassarsi nella off-season ci sono adesso anche i Chicago Bulls che secondo The Athletic potrebbero fare un tentativo, così come i New York Knicks.

