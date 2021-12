Anche i numeri dicono che i Golden State Warriors vinceranno il titolo NBA

Dopo due stagioni consecutive senza presentarsi nemmeno ai playoff, i Golden State Warriors sono tornati a dominare l’NBA. Steph Curry e Draymond Green continuano a eccellere insieme a Steve Kerr, il quale orchestra il tutto. Il ritorno in campo di Klay Thompson non farà altro che rafforzare ulteriormente gli Warriors.

Golden State è in cima all’intera NBA con un record di 19-3, che include solo una sconfitta casalinga e 11 vittorie al Chase Center consecutive da allora. Ognuna di queste vittorie è arrivata con uno scarto di almeno 13 punti.

L’unica altra squadra che ha tenuto lo stesso margine nel corso della storia NBA? Gli stessi Warriors guidati da Curry-Green-Thompson nella stagione 2014-2015.

The Warriors have won 11 straight home games by 13+ points.

The only other team to EVER do this:

🏆 2014-15 Warriors pic.twitter.com/4XmL3bHCLA

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 4, 2021