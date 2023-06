Anche il basket italiano fa rotta verso Dubai?

Il basket italiano potrebbe fare tappa a Dubai.

Anche la Lega Basket, così come molte leghe dei vari sport in Europa, strizza l’occhio all’Oriente. In queste ora sta tornando in auge l’idea di giocare la Supercoppa a Dubai. Location che negli ultimi mesi si è avvicinata molto anche all’EuroLega.

Secondo Brescia Oggi, ripresa da Sportando, lo staff di LBA sarebbe a lavoro per definire un accordo di durata pluriennale, di modo tale da giocare diverse edizioni del trofeo negli Emirati Arabi Uniti.

Sarebbe sicuramente un’ottima notizia per le casse dei club e una potenziale cassa di risonanza anche a livello nazionale. La particolarità di giocare a Dubai, infatti, darebbe eco anche in Italia a una manifestazione che finora non è mai decollata davvero.

All’inizio della prossima stagione si contenderanno il trofeo, con la formula delle Final Four, le due finaliste del campionato (Olimpia Milano e Virtus Bologna), Brescia come vincitrice della Coppa Italia e Tortona in qualità di squadra meglio piazzata (terza) al termine della regular season, oltre alle due finaliste.