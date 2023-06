Anche in Spagna polemica sugli arbitri, il coach di Badalona: “Non ci rispettano”

La Joventut Badalona è la grande sorpresa dei playoff in Spagna.

Dopo aver battuto 2-0 il Baskonia nei quarti, i catalani sono riusciti a violare il Wizink Center di Madrd in gara 1 delle semifinali. Il Real poi ha pareggiato la serie aggiudicandosi la seconda sfida 90-73.

La Joventut però è rimasta pienamente in partita anche per tre quarti di gara 2, chiudendo sotto di 2 il terzo quarto. Poi però l’espulsione di Ante Tomic per antisportivo e tecnico ha spianato la strada al Real Madrid. Una decisione duramente contestata dal coach di Badalona, Carles Duran, che si è chiesto anche come sia stato possibile che un giocatore come Tavares non abbia commesso nemmeno un fallo in due partite contro la sua squadra.

Siamo molto arrabbiati e frustrati per i fischi che ci sono stati ed è una cosa da cui dobbiamo imparare. Non godiamo dello stesso rispetto che viene garantito al Real ma speriamo che la percezione che si ha di noi cambi già da gara 3. Ante Tomic, uno dei nostri giocatori più importanti, si è visto fischiare un antisportivo e subito dopo un tecnico per proteste dopo aver subito un fallo evidente qualche secondo prima. Mi fa molto innervosire pesanre che lui sia stato espulso mentre Tavares non ha commesso neanche un fallo in 80 minuti.

Insomma clima playoff rovente un po’ in tutta Europa. Dopo le feroci polemiche tra Fenerbahce e Efes, le tensioni in Olympiacos – Panathinaikos, anche in Spagna c’è una semifinale che infiamma gli animi.