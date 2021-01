Anche Joe Johnson parteciperà alle qualificazioni di AmeriCup con Team USA

Non solo Isaiah Thomas: un altro ex giocatore NBA, attualmente free agent, ha deciso di mettersi in mostra con Team USA durante le qualificazioni di AmeriCup i prossimi 19 e 20 febbraio, contro Bahamas e Messico. Joe Johnson sarà infatti tra i 12 giocatori convocati da coach Prunty per i prossimi impegni della Nazionale a stelle e strisce, prima “vera” esperienza di 5vs5 dal 2018 per il giocatore.

ISO Joe sembrava infatti destinato al ritiro dopo il taglio, nel 2019, da parte dei Detroit Pistons in seguito al training camp. Allora Johnson arrivava da un’estate da stella assoluta nella Big3 di Ice Cube e voleva provare a proseguire la propria carriera NBA, obiettivo ancora valido oggi a 39 anni (diventeranno 40 a giugno). Team USA diventa quindi una bella vetrina per atleti lontani da mesi o anni dalla Lega, ma che vorrebbero tornarvi prossimamente.

So, the Team USA roster is taking shape for the AmericaCup in San Juan next month: Joe Johnson – seven-time NBA All-Star — is planning to play for the Americans too, sources tell ESPN. https://t.co/0OSlo5mEgJ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 27, 2021