Anche Joel Embiid giocherà per la Francia

Colpaccio “di mercato” della Francia che a partire dal prossimo Europeo potrà contare anche su Joel Embiid.

Il centro dei Philadelphia 76ers, miglior realizzatore della scorsa stagione NBA con oltre 30 punti (e 11 rimbalzi) di media a partita, ha ottenuto il passaporto francese, secondo L’Equipe.

Embiid aveva avviato ufficialmente le procedure un paio di mesi fa concludendolo con successo il 5 di questo mese. Embiid, nato in Camerun e rimasto in Africa per tutta l’adolescenza, non ha mai giocato per le nazionali del suo Paese, né a livello giovanile (avendo iniziato a giocare a basket a 16 anni) né senior.

Adesso, con tutta probabilità, scenderà in campo con la maglia della Francia. La sua presenza ai prossimi Europei non è ancora certa ma se coach Collet riuscisse a convincerlo, i transalpini diventerebbero letteralmente ingiocabili per chiunque sotto canestro, non solo a livello continentale. Nell’attuale batteria di lunghi francesi, infatti, c’è anche Rudy Gobert e una lunghissima lista di ottimi giocatori come Vincent Poirier, Petr Cornelie, Guerschon Yabusele, Moustapha Fall, Joffrey Lauvergne, Mouhammadou Jaiteh e il baby fenomeno Victor Wembanyama, classe 2004, destinato a essere una delle primissime scelte del prossimo Draft.

Prosegue così la campagna di reclutamento delle squadre europee in questa estate che porta alla kermesse continentale. L’Italia ha reso eleggibile John Petrucelli mentre la Spagna, fra le polemiche e nonostante il parere contrario di alcuni giocatori, ha “acquistato” Lorenzo Brown.