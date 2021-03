Anche Mike James interviene sul blocco degli stipendi della Fortitudo Bologna: “Non potete motivare i giocatori togliendo loro i soldi”

Non solo Malcolm Delaney, un altro americano, ex del nostro campionato, ha commentato sui social la sospensione temporanea degli stipendi decisa da Christian Pavani per i giocatori della sua Fortitudo Bologna, rei secondo lui di non impegnarsi abbastanza. Mike James ha twittato, senza menzionare il club bolognese, la propria idea sulla questione prendendo ovviamente le parti degli atleti e condannando il comportamento della società.

“Non ti pagheremo ma allenati ogni giorni e gioca duro in partita… Questo è il titolo per me. Se vuoi motivarmi a giocare, non toccare i miei soldi. Sii creativo. Se prendi i miei soldi mi motivi solo a guardare direttamente che voli ci sono” ha twittato James sul proprio profilo.

We not going to pay you but practice everyday and play hard in the game….

It’s the entitlement for me.

— Mike James (@TheNatural_05) March 17, 2021