Anche Shaquille O’Neal ha dato l’addio a Bill Russell

Fra i personaggi della NBA (e non) che hanno dato il loro ultimo saluto a Bill Russell, spicca Shaquille O’Neal.

Dopo la morte del simbolo dei Boston Celtics, O’Neal ha dedicato un tweet molto significativo a Russell. “Grazie per averci spianato la strada. Ci mancherai, leggenda”, ha scritto Shaq postando la copertina di una rivista che conteneva un’intervista doppia a loro due.

Thank you for paving the way. You will be missed legend. @RealBillRussell pic.twitter.com/obvwkMDCCc

— SHAQ (@SHAQ) July 31, 2022