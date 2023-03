Ancora arbitri nella bufera: Phoenix Suns furiosi dopo il ko con i Lakers

Non sono ore facili per gli arbitri NBA.

Non solo i fatti incredibili accaduti nella partita fra Dallas Mavericks e Golden State Warriors, ma anche dure contestazioni in un’altra partita NBA. A lamentarsi sono i Phoenix Suns che hanno tirato solamente 20 tiri liberi contro i 46 avversari nella gara persa 122-111 con i Los Angeles Lakers.

Una cosa simile era successa alla franchigia dell’Arizona qualche settimana fa contro i Milwuakee Bucks. Stavolta il coach Monty Williams è sembrato ancora più arrabbiato, ha criticato fortemente l’operato dei fischietti e poi ha lasciato la conferenza stampa senza rispondere ad altre domande.

Quello di oggi vi sembrava un match dove assegnare 46 tiri liberi a una squadra? Non è giusto, succede troppo spesso contro di noi. Gli avversari picchiano duro ma gli arbitri non fanno le stesse chiamate, sono proprio stanco. Abbiamo Booker ma gli altri tirano 46 tiri liberi e noi 20. I nostri che sono entrati dalla panchina non sono mai andati in lunetta, non ce la faccio più, parliamo delle stesse cose da troppo tempo, qualsiasi sia l’avversario.