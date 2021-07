Terza partita ok per l’Italbasket del 3×3 femminile alle Olimpiadi di Tokyo: le Azzurre hanno sconfitto la Romania 22-14, trascinate ancora una volta da Rae D’Alie. Il capitano dell’Italia ha realizzato 13 dei 22 punti azzurri (5/5 da due e 3/5 da tre), consegnando a coach Capobianco la sua seconda vittoria in tre gare (ieri successo sulla Mongolia e KO contro la Francia). 5 punti per Chiara Consolini, 3 per Giulia Rulli e 1 per Marcella Filippi.

In questi minuti l’Italia è tornata in campo per affrontare la Cina.

Foto: FIBA