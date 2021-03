Ancora lontano il rientro di Anthony Davis: si allungano i tempi di recupero

Inizialmente sembrava uno stop abbastanza breve, poi si è rimandato il rientro a dopo l’All Star Break, ora invece Anthony Davis starà fuori almeno altre 2 settimane. I Los Angeles Lakers ri-valuteranno il suo problema muscolare al polpaccio a fine mese.

Senza Davis, 22.5 punti e 8.4 rimbalzi di media in questa stagione, i Lakers hanno un record di 8-7.

Lakers star Anthony Davis (calf strain) will be re-evaluated in two weeks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 13, 2021