Cantù-Trieste, Dalmasson nel post gara: “Dobbiamo ancora migliorare il livello agonistico e la nostra condizione”

Dalla sala stampa del PalaBancoDesio, Coach Dalmasson commenta così la prima partita in trasferta dell’Allianz Pallacanestro Trieste dopo il lungo stop: “Faccio innanzitutto i miei complimenti a Cantù che ha dimostrato stasera di avere il piglio giusto della partita e anche nei momenti in cui ha fatto fatica si è visto che voleva a tutti i costi portare a casa questa vittoria. Noi facciamo indubbiamente ancora fatica, ma oggi abbiamo fatto dei passi in avanti. Il nostro problema resta il livello agonistico che riusciamo a sostenere. Facciamo fatica contro la fisicità e la corsa degli avversari e Cantù è stata brava mettendoci subito in difficoltà. Dobbiamo continuare a lavorare e sfruttare ogni partita per trovare la condizione giusta e necessaria per giocare a questi livelli”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste 2004

Scrittore per passione, nato e cresciuto a Trieste, a ridosso del confine orientale, ha respirato aria di grande pallacanestro fin da piccolo seguendo le gesta di Meneghin, Gentile, Fucka e Bodiroga. La sua passione per la palla a spicchi è continuata, passando dal campo al fischietto, fino ad approdare a Basket Universo, testata con la quale ha iniziato a collaborare nel marzo 2015. Oltreoceano il suo amore è stato, è e sempre sarà per un solo indimenticabile giocatore: il “Black Mamba”.