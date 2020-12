Andre Drummond è il “Rodman dei giorni nostri” per quanto riguarda i rimbalzi, secondo Dwane Casey

Nella notte Andre Drummond ha sfidato la sua ex squadra, i Detroit Pistons, lasciata nel corso della passata stagione via trade per i Cleveland Cavaliers. Il centro dei Cavs non ha giocato molto bene, nonostante le belle parole spese per lui dal suo ex coach Dwane Casey.

L’allenatore dei Pistons prima della partita aveva paragonato Drummond addirittura a Dennis Rodman per l’abilità ad andare a rimbalzo: sono stati 15.2 quelli catturati di media nella scorsa stagione, il terzo anno consecutivo leader NBA in questa classifica. “È il Dennis Rodman dei giorni nostri per quanto riguarda i rimbalzi. È formidabile a rimbalzo… Il suo futuro sarà roseo in questa Lega” ha dichiarato coach Casey.

Nella sua carriera Rodman fu il miglior rimbalzista NBA per sette stagioni consecutive, dal 1991 al 1998.

