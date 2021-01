Andre Drummond è un nome caldissimo per i Brooklyn Nets

Potrebbe essere Andre Drummond il rinforzo sotto canestro per i Brooklyn Nets, anche se non immediatamente.

Il miglior rimbalzista della NBA in quattro delle ultime cinque stagioni potrebbe lasciare i Cleveland Cavaliers tramite buyout e accordarsi, da free agent, con i Nets per avere la possibilità di competere per il titolo. I Cavs, dal canto loro, non si opporrebbero all’addio di un giocatore che andrà in scadenza a fine stagione e ormai appare quasi un ostacolo alla crescita del nucleo giovane della squadra. Un ragionamento che ha assunto ancora più valore dopo l’arrivo di un lungo promettente come Jarrett Allen, finito in Ohio proprio nella trade che ha portato Harden a Brooklyn.

Drummond, perciò, potrebbe diventare un giocatore dei Nets ma presumibilmente fra qualche settimana, a partire dalla fine di Febbraio. Brooklyn per lui impiegherebbe la expection da 5,7 milioni riconosciuta in seguito all’infortunio di Dinwiddie ma il centro, una volta liberatosi da Cleveland, sarebbe libero di firmare con chiunque. Fra le squadre di vertice potrebbe fare comodo anche a Dallas ma è improbabile che il diretto interessato scelga di muoversi a stagione in corso per sposare la causa dei Mavericks. Ben diverse, invece, le prospettive che avrebbe unendosi ai nuovi Big Three.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.