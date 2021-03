Andre Drummond firmerà con i Brooklyn Nets, secondo il wide receiver Allen Robinson II

Siamo abituati a ricevere le notizie di mercato NBA da insider quali Adrian Wojnarowski e Shams Charania, ma stavolta potrebbe esserci un’eccezione: il wide reciever dei Chicago Bears, Allen Robinson II, ha scritto su Twitter quale sarà la prossima destinazione di Andre Drummond, che lascerà Cleveland via trade prima della deadline del 25 marzo oppure si libererà immediatamente dopo quella data tramite buyout.

Secondo Robinson, Drummond firmerà, dopo il buyout, con i Brooklyn Nets come fatto nei giorni scorsi da Blake Griffin, che si trovava in una situazione simile. Il giocatore NFL, convocato anche al Pro Bowl (l’All Star Game del football) nel 2015, ha citato delle non precisate “sources”, fonti, proprio come i veri giornalisti che di solito riportano queste notizie. Essendo Robinson nativo di Detroit, proprio la città dove Drummond ha giocato tutta la carriera fino ad un anno fa, qualche fondo di verità potrebbe esserci: nelle scorse ore comunque il centro attualmente in forza ai Cavaliers era stato accostato anche ai Los Angeles Lakers.

Per sources, Andre Drummond will be signing with the nets. They get some reinforcement on the defensive end and the glass. Look for them to still be active around the trade deadline lol

— Allen Robinson II (@AllenRobinson) March 9, 2021