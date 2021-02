Andre Drummond non giocherà più con i Cavs: la trattativa con Toronto entra nel vivo

Potrebbe essere questione di ore per vedere Andre Drummond trasferirsi lontano da Cleveland: il centro, che sarà free agent in estate, in ogni caso non giocherà più una partita con i Cavaliers, che cercheranno di cederlo per fare definitivamente spazio a Jarrett Allen, arrivato da Brooklyn.

Drummond era arrivato a sua volta a Cleveland un anno fa, più o meno in questo periodo, da Detroit. Tra le squadre interessate al giocatore ci sono i Toronto Raptors, i quali proprio in queste ore avrebbero accelerato: la trattativa starebbe entrando nel vivo, secondo Shams Charania.

The Raptors and Cavaliers are engaged in active talks on potential Andre Drummond deal to Toronto/Tampa, per sources.

Details about that and more on Inside Pass at @TheAthletic: https://t.co/TkABHOgrFp

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 15, 2021