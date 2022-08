Andre Iguodala: “Team USA 2012 meglio del Dream Team del 1992”

Di recente si è riacceso il dibattito su quale sia la miglior squadra di tutti i tempi, se i Chicago Bulls del 1998 oppure i Golden State Warriors del 2017. Secondo Andre Iguodala, che di questi ultimi ha fatto parte, la squadra “di club” migliore rimangono i Bulls, perché sceglierebbe la squadra che ha Michael Jordan in qualsiasi confronto. Tranne uno, e anche questo lo coinvolge direttamente. Stando a quanto detto da Iggy in una puntata di Point Forward, il podcast suo e di Evan Turner, il Team USA del 2012 sarebbe la migliore Nazionale di sempre, meglio anche del Dream Team del 1992.

Non entro nemmeno nella discussione tra Bulls e Warriors, sceglierò sempre la squadra che ha Michael Jordan. Fatta eccezione per il confronto tra Team USA 2012 e Dream Team. Non scelgo la squadra del 1992 anche se c’era MJ.

Entrambe le formazioni hanno vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi, il Dream Team a Barcellona e la squadra del 2012 a Londra, ed entrambe lo hanno fatto senza mai perdere. Se il Dream Team fu una squadra storica, la prima in cui comparivano le superstar NBA come Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Karl Malone, Scottie Pippen e Patrick Ewing, per citarne qualcuno, dal canto suo anche Team USA 2012 aveva un roster da stropicciarsi gli occhi. Nella stessa squadra c’erano Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul, James Harden, Russell Westbrook e Carmelo Anthony, oltre a un giovanissimo Anthony Davis-.

Penso che tra le due, la nostra squadra fosse quella con più talento. Loro avevano maggiore intelligenza cestistica. Anche il modo in cui tiriamo è diverso, noi tiriamo molto bene.