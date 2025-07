Andrea Bargnani e quella pazza idea: “Io alle Olimpiadi con Gallo, Beli e Mancinelli”

L’ultima partita di Andrea Bargnani con la Nazionale risale al Preolimpico di Torino nel 2016, un torneo che purtroppo tutti i tifosi italiani ricordano bene. Da allora il Mago ha disputato solo una manciata di gare al Baskonia prima di (sostanzialmente) ritirarsi. Oggi ha 39 anni e da qualche tempo è tornato a farsi vedere pubblicamente in modo sporadico dopo un periodo di totale anonimato durato anno. Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex prima scelta assoluta in NBA ha parlato della possibilità di un ritorno in campo. Lo ha fatto a modo suo, lanciando la “pazza idea” di una Olimpiade nel torneo di basket 3×3, che aveva già palesato qualche mese fa.

“Sarebbe l’unico modo per poter pensare di arricchire la mia carriera partecipando a un’Olimpiade con i colori dell’Italia. Marco Belinelli, Danilo Gallinari, Stefano Mancinelli ed io. Non siamo più giovincelli ma saremmo un gran bel gruppo. Non so se vinceremmo, ma ci divertiremmo e faremmo divertire di sicuro” ha dichiarato Bargnani. La generazione che ha emozionato l’Italia, pur non vincendo nulla, si avvia infatti tutta verso la meritata pensione. Del Mago abbiamo già detto, Belinelli probabilmente si ritirerà quest’estate dopo lo Scudetto vinto alla Virtus, Gallinari è in Porto Rico ma anche per lui sono gli ultimi anni di carriera, mentre Mancinelli si è ritirato già nel 2022.

Proprio sul possibile ritiro di Belinelli, Bargnani ha dichiarato: “Non posso dirlo io. Ci sentiamo spesso, ci vediamo, visto che anche io vivo a Bologna. Ma è una sua decisione e della sua famiglia. Ha vinto tantissimo in Italia, compreso l’ultimo scudetto, in Europa e nella NBA. Cosa gli si può chiedere di più?”.