Andrea Bargnani: “Formalmente non mi sono ancora ritirato, sono free agent”

Andrea Bargnani è da poco tornato a parlare sui social dopo diversi mesi di assenza. Il Mago ha pubblicato una sua foto in maglia Toronto Raptors mentre attaccava la neo point guard dei Golden State Warriors, Chris Paul, quando al tempo giocava con i New Orleans Hornets.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Bargnani (@andreabargnanireal)

L’aspetto divertente di questo post sono i commenti. Gigi Datome ha avviato il tutto scrivendo “Ai nostri tempi era tutto un altro basket”. Andrea Bargnani non ha perso tempo e ha risposto al capitano dell’Italbasket, che settimana scorsa ha annunciato che non giocherà più a basket dopo l’estate Azzurra, l’ultima: “@gigidatome parla per te, io formalmente non mi sono ancora ritirato…sono sempre free-agent”. Il Mago ha voluto scherzare sul fatto che non ha mai annunciato formalmente – appunto – che non avrebbe più giocato a basket, anche se è dal 2017 che non lo vediamo più su un parquet da basket come cestista.

Gigione ha chiuso parlando della possibile prossima squadra di Andrea Bargnani: “@andreabargnanireal aspetti che @okcthunder si trasferiscano ad Ibiza 😍”.

Insomma, i due non hanno ancora perso il loro senso dell’umorismo e si confermano ancora grandissimi amici dopo tanti anni che si conoscono.

