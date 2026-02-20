Andrea Bargnani: “Ho smesso presto di giocare, potevo ricominciare ma non ho rimpianti”

Andrea Bargnani oggi è Executive Advisor LBA e uomo-simbolo delle Final Eight di Coppa Italia che si stanno giocando in questi giorni a Torino. Il Mago è anche uno dei protagonisti dell’LBA Showtime Game, una partita che si disputerà questa sera a Torino, nel giorno di pausa delle Final Eight, tra due squadre composte da celebrità e influencer. Questa mattina su La Stampa è anche uscita un’intervista a Bargnani, in cui l’ex prima scelta assoluta NBA ha parlato anche della fine della sua carriera da giocatore: “Ho smesso relativamente presto, se mi fosse mancato avrei anche potuto ricominciare. Forse mi manca la partita, ma solo quella. Non ho rimpianti per la mia carriera”.

Bargnani ha parlato anche della sua crescita imprenditoriale dopo la carriera nel basket: “Già in NBA, nel 2010, ho iniziato a studiare business, materia essenziale per capire come andava il mondo. A Toronto, pagando privatamente dei professori dell’università, ho seguito dei corsi di economia. Poi ho approfondito, una volta conclusa la mia carriera, con dei corsi più specifici alla Luiss di Roma, alla Bocconi di Milano, alla Scuola di Business Internazionale di Parigi. I temi erano vari e sempre legati al business come la parte aziendale, quella amministrativa, quella economica e così via. Il passaggio da campione a imprenditore? Ho investito nel campo commerciale, immobiliare e poi in diverse società che operano nell’economia reale in diversi settori, nessuna correlata all’altra. Di recente ho anche fatto il mio primo investimento legato alla pallacanestro: un’applicazione/startup che scova i campetti in giro per il mondo e permette di organizzare partite. Un investimento fatto più per ridare qualcosa alla pallacanestro che per il risvolto meramente economico”.

Foto: LBA