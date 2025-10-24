La Lega Basket Serie A (LBA) apre una nuova fase di sviluppo e innovazione sotto la guida del neo presidente Maurizio Gherardini, e lo fa con un nome di grande peso: Andrea Bargnani.

L’ex stella NBA e della Nazionale italiana è stato nominato LBA Executive Advisor, un ruolo che segna un passo importante nel suo percorso post-carriera sportiva e nel rilancio del basket italiano.

L’Assemblea della LBA e la nomina di Bargnani

Durante l’Assemblea della Lega Basket tenutasi oggi a Bologna – la prima presieduta da Maurizio Gherardini – è stato approvato all’unanimità il bilancio preventivo della stagione 2025/26.

Nel corso della riunione, il presidente ha ufficializzato due nomine strategiche: quella di Andrea Bargnani come LBA Executive Advisor e quella di Andrea Bassani come consulente Tv & New Media.

Andrea Bargnani, da Ambassador a figura chiave della Lega Basket

Dopo la positiva esperienza come Ambassador della Frecciarossa Supercoppa 2025, che ha aperto la stagione con numeri record (16.867 biglietti venduti, +1.659 rispetto all’edizione precedente), Bargnani amplia il suo coinvolgimento con la LBA.

Il suo nuovo ruolo da Executive Advisor ha l’obiettivo di trasferire al movimento cestistico italiano le competenze e le esperienze internazionali maturate nella sua carriera di atleta e di imprenditore.

Dalla NBA alla LBA: l’esperienza di Bargnani al servizio del basket italiano

Primo italiano scelto al numero uno assoluto nel Draft NBA 2006, Andrea Bargnani ha vissuto una lunga carriera tra Toronto Raptors, Washington Wizards e New York Knicks, diventando uno dei simboli del basket italiano all’estero.

Negli ultimi anni ha intrapreso con successo la strada dell’imprenditoria, e ora mette le proprie conoscenze e visione strategica al servizio della Lega Basket Serie A, in una fase in cui il movimento cerca maggiore visibilità, sostenibilità e modernità.

Un nuovo corso per la Lega Basket

Sotto la presidenza di Maurizio Gherardini, la LBA punta a rafforzare il brand della pallacanestro italiana, migliorare la gestione dei diritti media e promuovere la crescita economica e culturale del movimento.

La nomina di figure di alto profilo come Bargnani e Bassani conferma la volontà di dare alla Lega una struttura sempre più internazionale, capace di competere e dialogare con i principali modelli europei.

Fonte e immagine in evidenza: Lega Basket