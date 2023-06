Andrea Cinciarini, il GM Coldebella lo esclude da Reggio Emilia

Andrea Cinciarini è stato il leader degli assist della Serie A nelle ultime due stagioni e, se la UNAHOTELS Reggio Emilia si è salvata quest’anno, un enorme merito va a lui e alle sue prestazioni.

Purtroppo però la sua avventura in Emilia-Romagna è finita. A comunicazione la notizia è Il Resto del Carlino di Reggio Emilia. La decisione è stata presa dal general manager della squadra, Claudio Coldebella, che l’ha già comunicato al giocatore.

Il “Zinza” non è più giovanissimo (saranno 37 il prossimo 21 giugno) ma fisicamente è ancora in forma e almeno un altro anno in Serie A, a nostra avviso, se lo può fare senza troppi problemi. Magari non in un team di alta fascia ma in una squadra che deve lottare per salvarsi e stupire perché no? Una Varese, per esempio, o magari qualche neopromossa.

Ci sentiamo di dire che difficilmente lascerà la zona di Milano o della Lombardia, anche se il richiamo della sua Pesaro è forte (non dimentichiamoci che anche la sua compagna è marchigiana come lui).

Stiamo a vedere, molto dipenderà anche dalle squadre che saliranno dalla Serie A2, con Cantù, Cremona e Treviglio che potrebbero essere delle buone destinazioni per Cinciarini dopo il suo addio a Reggio Emilia.

