ANDREA LA TORRE DEI MIRACOLI! Nardò batte Verona con un buzzer beater da oltre metà campo

Andrea La Torre, capitano di Nardò, ieri sera nel posticipo di Serie A2 ha compiuto un vero e proprio miracolo contro la Scaligera Verona segnando praticamente dalla sua linea del tiro da 3 punti la bomba che ha regalato il successo contro i pugliesi.

Andrea La Torre, ex capitano di Cantù e giocatore dell’Olimpia EA7 Milano, è alla sua terza stagione a Nardò, cittadina in Salento a qualche chilometro da Lecce. Nella serata di ieri ha dimostrato perché molti pensavano che sarebbe potuto diventare un crack del basket italiano ma che purtroppo si è perso durante la fase della maturazione, diventando comunque un ottimo giocatore di Serie A2.

I pugliesi hanno fatto un vero colpaccio ieri sera perché Verona è una delle favorite per la promozione in Serie A, che si tratterebbe di un ritorno per loro, visto che erano in LBA fino a maggio di quest’anno. Ora l’HDL Nardò ha agganciato proprio la Tezenis al quinto posto in classifica nel Girone Rosso di Serie A2, guidato Flats Service Fortitudo Bologna di Pietro Aradori.

