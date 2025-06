Andrea Trinchieri, dopo la vittoria la risoluzione con lo Zalgiris: rimarrà in EuroLega?

Lo Zalgiris Kaunas e Andrea Trinchieri si separano a pochi giorni dalla vittoria del campionato lituano, una notizia inaspettata visto che i biancoverdi avevano concluso una clamorosa rimonta contro il Rytas in finale. L’allenatore italiano era arrivato allo Zalgiris nel corso della stagione 2023-24, vincendo una Coppa di Lituania l’anno scorso ma perdendo la finale del campionato. Quest’anno la rivincita, con la vittoria del campionato e il bis in Coppa di Lituania.

Per Trinchieri, 57 anni ad agosto, dovrebbero rimanere aperte le porte dell’EuroLega. Nelle scorse ore Mario Canfora, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha infatti parlato di una trattativa avanzata con il Dubai Basketball, nuovo club che ha ottenuto la licenza quinquennale in EuroLega. Negli Emirati Arabi il coach italiano avrà probabilmente un roster molto forte, visto il budget pressoché illimitato: allenerà giocatori del calibro Dzanan Musa, Mfiondou Kabengele e Aleksa Avramovic.

Andrea #Trinchieri dopo la separazione con lo #Zalgiris è pronto a firmare per #Dubai: contatti già in corso, il favorito è lui. Via anche il suo vice #Menetti che potrebbe allenare #Brescia se #Zanotti rifiuta #basket #basketball #euroleague #eurolega pic.twitter.com/Aon1R9MCEG

— Mario Canfora (@mariocanfora) June 23, 2025