Andrea Trinchieri: “Per me abbiamo vinto la serie contro Milano per 3-1”

Subito dopo Gara-5, settimana scorsa, coach Andrea Trinchieri aveva fatto i complimenti all’Olimpia Milano dicendosi però molto soddisfatto della stagione europea del Bayern Monaco, arrivato ad un passo dalle Final Four. L’allenatore italiano nelle scorse ore è stato ospite di “Open Court”, il podcast della squadra bavarese che viene pubblicato su YouTube.

Nell’ambito della lunga chiacchierata, Trinchieri ha rilasciato importanti dichiarazioni sul fatto che il Bayern meritasse la vittoria della serie contro Milano. “La prima partita che abbiamo perso [Gara-1 con buzzer beater di LeDay, ndr] avrebbe ucciso qualunque squadra al mondo. Avrebbe ucciso un elefante. Il più grande nostro successo è stato arrivare a giocarci Gara-5, dopo quella sconfitta. Di base abbiamo vinto Gara-1. Abbiamo perso solo per un possesso non eseguito nel modo corretto. Sono cose che succedono, siamo umani” ha dichiarato l’allenatore del club bavarese.

Ma Trinchieri non si è fermato qui e in un altro passaggio ha aggiunto:

Nella seconda partita siamo stati così così, ma abbiamo comunque combattuto. Di solito in Gara-2 in una situazione del genere perdi di 30, succede sempre se guardate la storia dei Playoff. Quindi secondo me abbiamo vinto la serie 3-1, ma è una cosa diversa. Devo guardare agli episodi, devo capire quanto ci siamo impegnati per vincere 2 partite di fila con 2 guardie indisponibili, quando la forza di Milano sta proprio negli esterni.

Sono davvero grato e vi dirò, per una volta molto sottovoce, anche felice, perché non guardo a ciò che abbiamo raccolto ma a quanto meritavamo. Per come abbiamo giocato, ci meritiamo rispetto e ci meritavamo di andare alle Final Four. Questo mi basta per andare avanti.