Andrea Trinchieri potrebbe presto tornare ad allenare in EuroLega

Potrebbe essere giunto alla fine il periodo di riposo di Andrea Trinchieri.

L’allenatore italiano, infatti, sembra essere vicino al ritorno su una panchina di EuroLega. L’Asvel Villerbaune, infatti, sarebbe fortemente interessato a Trinchieri, come riportano diversi media francesi. Fra le parti ci sarebbe stato più di un contatto ed esisterebbe l’intenzione reciproca di iniziare un percorso insieme.

L’Asvel non ha avuto un avvio di stagione brillante: in EuroLega due sconfitte nelle prime due partite, in campionato un record tutt’altro che esaltante di 4-3. Ecco perché la posizione del coach TJ Parker sarebbe fortemente in discussione. Il fratello minore del patron Tony guida la prima squadra di Villerbaune dal 2020 ma ora non sembra più così sicuro del posto, specialmente dopo la sconfitta in campionato contro Nanterre, in cui la sua squadra ha sprecato un vantaggio di 15 punti. Adesso il doppio turno di EuroLega in Turchia, contro Efes prima e Fenerbahce poi, non proprio le avversarie ideali per rilanciarsi.