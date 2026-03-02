Trinchieri

Andrea Trinchieri torna in panchina: è il nuovo allenatore del PAOK

Coppe Europee Europe Cup Home
Francesco ManziLascia un Commento su Andrea Trinchieri torna in panchina: è il nuovo allenatore del PAOK

Andrea Trinchieri torna in panchina: il tecnico azzurro, libero dall’estate dopo la separazione con lo Zalgiris Kaunas, ha firmato un contratto con il PAOK Salonicco, in Grecia. Il club ellenico nei mesi scorsi era stato accostato anche a Gianmarco Pozzecco prima del suo passaggio al Galasataray. Trinchieri allenerà quindi un club storico, ma che al momento è solo 4° in campionato e settimana prossima è atteso dai quarti di finale di FIBA Europe Cup contro il Peristeri.

Trinchieri, 57 anni, non ha mai allenato in Grecia in un club ma è stato CT della Nazionale dal 2013 al 2014. Nella scorsa stagione alla guida dello Zalgiris, l’allenatore italiano ha chiuso la stagione vincendo Coppa di Lituania e campionato.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

Trinchieri Partizan

Perché Trinchieri non avrebbe preso il posto di Obradovic al Partizan?

Alessandro Saraceno
pat beverley

Pat Beverley non si ritira e torna a giocare in Europa

Francesco Manzi
trinchieri ea7 milano virtus bologna

Trinchieri dopo EA7 Milano-Bologna: “Quinn Ellis da EuroLega, mentre la Virtus è leggerina…”

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.