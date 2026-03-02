Andrea Trinchieri torna in panchina: è il nuovo allenatore del PAOK

Andrea Trinchieri torna in panchina: il tecnico azzurro, libero dall’estate dopo la separazione con lo Zalgiris Kaunas, ha firmato un contratto con il PAOK Salonicco, in Grecia. Il club ellenico nei mesi scorsi era stato accostato anche a Gianmarco Pozzecco prima del suo passaggio al Galasataray. Trinchieri allenerà quindi un club storico, ma che al momento è solo 4° in campionato e settimana prossima è atteso dai quarti di finale di FIBA Europe Cup contro il Peristeri.

Trinchieri, 57 anni, non ha mai allenato in Grecia in un club ma è stato CT della Nazionale dal 2013 al 2014. Nella scorsa stagione alla guida dello Zalgiris, l’allenatore italiano ha chiuso la stagione vincendo Coppa di Lituania e campionato.