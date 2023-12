Dopo la recente sconfitta con l’Anadolu Efes, il Fenerbahçe Beko ha scelto Andrea Trinchieri come prossimo allenatore.

Trinchieri, 55 anni, sta negoziando un contratto con il Fenerbahçe Beko Istanbul fino alla fine della stagione 2023-24 con un’opzione di estensione fino alla fine della stagione 2025-26, secondo fonti di Eurohoops.

Itoudis, 53 anni, è stato da poco esonerato. Il suo successore non sarà Sarunas Jasikevicius, con il tattico lituano fuori dai giochi per il Fener.

