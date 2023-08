Andres Nocioni polemico: “È lecito quello che hanno fatto le Bahamas?”

Nella notte italiana tra domenica e lunedì, le Bahamas hanno strappato il biglietto per il Preolimpico dell’anno prossimo ai danni dell’Argentina. Grazie ad una super prova di Eric Gordon, 27 punti con 6/7 da tre punti, la Nazionale caraibica ha prevalso lasciando fuori con ampio anticipo l’Albiceleste dalle Olimpiadi di Parigi 2024. L’indomani di questa sconfitta, Andres Nocioni ha sollevato alcune perplessità. L’ex giocatore, uno dei simboli della storica Generacion Dorada, ha scritto su X chiedendosi se la convocazione di Gordon da parte delle Bahamas sia stato qualcosa di lecito.

Gordon aveva già indossato la maglia di Team USA in passato, quindi tecnicamente non avrebbe potuto “cambiare” Nazionale, passando alle Bahamas (di cui è nativa sua madre). La FIBA prevede però una deroga specifica in questi casi, previo ok della Federazione d’origine, quindi quella americana, e della stessa FIBA. Ok che è arrivato pochi giorni prima dell’inizio del Pre-Preolimpico.

“Ora a mente fredda penso: è giusto ciò che hanno fatto le Bahamas per naturalizzare all’ultimo momento un giocatore che aveva già indossato la maglia degli Stati Uniti (vincendo anche un Mondiale)? I giocatori si firmano nei campionati di club, non nelle competizioni per Nazionali. La regola dovrebbe essere corretta. Non perdiamo l’essenza delle competizioni internazionali” ha scritto El Chapu Nocioni.