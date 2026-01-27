Andrew Bogut definisce Allen Iverson “SCHIFO UMANO” per il comportamento nei confronti di alcuni bambini malati di cancro

Andrew Bogut nelle scorse ore ha portato all’attenzione del pubblico una vicenda che recentemente ha coinvolto Allen Iverson e che altrimenti sarebbe probabilmente rimasta sconosciuta. L’ex centro dei Golden State Warriors, oggi assistente allenatore ai Sydney Kings in NBL, ha scritto un tweet polemico senza menzionare Iverson, ma linkando un post di Reddit di un utente che parlava della visita di The Answer, datata 22 gennaio, all’ospedale Cavalo Prestige di Melbourne.

“Attuale/ex giocatore NBA ha fatto un tour in Australia, ha trattato male le persone e non ha rispettato appuntamenti e obbligazioni. In altre parole, il cielo è blu” ha scritto Bogut, per poi linkare direttamente il post Reddit e scrivere ancora: “Assolutamente uno schifo umano. Non ci sono scuse. Se qualcuno conosce questa famiglia, li contatti”. Lo “schifo umano” non è altri che Iverson. Nel post Reddit infatti l’utente, @Fit-Tourist2852, ha raccontato un episodio molto spiacevole.

Nella ricostruzione, Iverson avrebbe dovuto incontrare 12 bambini malati di cancro nell’ambito di un progetto pensato dall’associazione “Challenge – Supporting kids with cancer”. Un primo incontro sarebbe dovuto avvenire la mattina, dalle 10.45 alle 11.30, ma in realtà non c’è mai stato. Iverson sarebbe rimasto chiuso in una stanza fino alle 12.30, comunicando con le famiglie solo tramite la propria security perché “stava avendo una brutta giornata”. Successivamente AI si sarebbe rifiutato di far entrare i genitori nella stanza con i loro figli e di autografare palloni e magliette ai bambini, cosa che invece sarebbe dovuta essere parte dell’evento. Tutto ciò che i bambini avrebbero ottenuto da Iverson sarebbe una foto, senza minimamente parlarci: l’ex star NBA non avrebbe nemmeno sorriso né avrebbe abbracciato i bambini mentre venivano effettuati gli scatti. “Sapeva che i bambini erano malati, eppure non ha fatto alcuno sforzo” si legge nel post, che menziona anche come una famiglia ha viaggiato per 6 ore e mezza solo per questo incontro rivelatosi poi una completa delusione. Il diretto interessato Allen Iverson non ha ancora commentato la notizia.