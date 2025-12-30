Andrew Goudelock è stato arrestato in Grecia per possesso di hashish

I tifosi di Milano, e in generale chi segue il basket italiano, ricorderà Andrew Goudelock, point guard americana che ha indossato la maglia dell’Olimpia nella stagione 2017-18 vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Oggi Goudelock ha 37 anni, da tre stagioni gioca con il Kolossos Rodi, squadra che milita nella massima serie greca dov’è ora terzultima in classifica.

Il giocatore sta mantenendo 14.1 punti di media, dimostrandosi il solito scorer affidabile anche in tarda età, ma nelle scorse ore è stato protagonista di una disavventura legale che potrebbe creargli parecchi problemi. Goudelock è stato infatti arrestato mentre stava ritirando un pacco arrivato dagli USA contenente 250 grammi di hashish, come riportato dal sito ellenico Iefimerida. Dopo l’arresto, la polizia greca ha perquisito la casa del giocatore ritrovando altri 25 grammi di hashish.