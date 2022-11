“Andrew Wiggins deve essere un All-Star?” La reazione di Curry dice tutto

Andrew Wiggins sta disputando un’ottima stagione con i Golden State Warriors.

Finora è il secondo miglior realizzatore della squadra con oltre 18 punti di media, meglio di Klay Thompson e Jordan Poole, alle spalle del solito Stephen Curry.

Dopo l’agevole vittoria (124-107) sui rimaneggiati Los Angeles Clippers, Curry e Wiggins hanno rilasciato un’intervista a bordo campo. La giornalista ha chiesto a Steph cosa ne pensasse dell’ipotesi di una convocazione del compagno per l’All Star Game. La mimica facciale di Curry è tutta un programma e basta a far capire che per lui la cosa non dovrebbe neppure essere oggetto di discussione.