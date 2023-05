I Golden State Warriors sono stati relativamente privi di infortuni nella serie del secondo turno dei playoff NBA contro i Los Angeles Lakers. Sfortunatamente per loro, la sorte dei campioni in carica potrebbe aver preso una brutta piega. Ciò si presenta sotto forma di uno sfortunato infortunio di Andrew Wiggins alla vigilia del loro incontro do-or-die di gara-6 alla Crypto.com Arena di venerdì sera.

Il reporter di The Athletic che segue attivamente gli Warriors, Anthony Slater, riferisce che Wiggins sta attualmente affrontando un infortunio alla costola e il suo status per Gara 6 è ora in sospeso:

“Notizie degne di nota: Andrew Wiggins è indicato come questionable per gara-6 con una frattura della cartilagine costale sinistra. Questa è un’area della gabbia toracica”, ha scritto Slater nel suo tweet.

Questo sembra essere un nuovo infortunio per Wiggins, il che significa che è probabile che abbia subito il colpo nella loro vittoria in Gara 5 contro i Lakers mercoledì sera. A questo punto, la gravità dell’infortunio rimane sconosciuta, ma non si può negare che questo sia motivo di preoccupazione per gli Warriors, considerando che hanno dovuto elencarlo come discutibile per giocare Gara 6.

Devi notare, tuttavia, che questa potrebbe essere l’ultima partita della stagione per Golden State. Si dirigono a Los Angeles sotto 3 a 2 nella serie contro LeBron James e compagnia, pertanto ti aspetteresti che solo un grave infortunio impedirebbe a Wiggins di adattarsi a quella che sarà la partita più importante della stagione per gli Warriors.

