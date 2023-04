Andrew Wiggins tornerà disponibile per Gara-1 contro Sacramento

Da quasi due settimane Andrew Wiggins è tornato con la squadra, dopo che il giocatore era stato lontano dai Golden State Warriors per quasi due mesi per “problemi personali”. Questi problemi si è poi scoperto essere legati alle condizioni di salute del padre di Wiggins, gravemente malato. Il giocatore non è comunque sceso in campo nelle ultime 3 partite della stagione regolare, quando Golden State è riuscita ad evitare il Play-in chiudendo sesta e guadagnandosi il match-up contro i Sacramento Kings nel primo round dei Playoff.

Wiggins però ha ricevuto l’ok dello staff e sarà regolarmente a disposizione di Steve Kerr nella notte italiana tra sabato e domenica, in occasione di Gara-1 al Golden 1 Center di Sacramento. Sarà la prima partita dell’ala degli Warriors dal 13 febbraio e probabilmente uscirà dalla panchina giocando 20-25 minuti. Wiggins in stagione ha segnato 17.1 punti di media, con lui la squadra ha vinto 19 partite su 37.

