Annullato il contratto di Vasa Pusica al Baxi Manresa

Dopo Marco Spissu, un altro giocatore ex Dinamo Sassari non firmerà in Spagna. Questa volta si tratta di Vasa Pusica che non farà parte del roster del Baxi Manresa per la prossima stagione.

La motivazione è legata al recupero dall’infortunio al ginocchio che il play serbo ha avuto lo scorso novembre, con la maglia della Dinamo.

Il Baxi Manresa ha deciso quindi di annullare l’accordo stipulato con Vasa Pusica, visto anche a Pesaro, perché non è ancora in grado di allenarsi a pieno regime con i compagni.

📝 𝙽𝙾𝚃𝙸𝙲𝙸𝙰

⏩ El base Vasilije Pusica no formarà part de la plantilla del BAXI Manresa 2021-22

🦵🏻 El serbi ha de seguir recuperant-se de la lesió que es va fer al genoll la temporada passada 💪🏻 Molta sort, Vasa!https://t.co/27Urt8VKX5 — BAXI Manresa (@BasquetManresa) August 12, 2021