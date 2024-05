Antetokounmpo definisce Ataman il miglior coach del mondo

L’allenatore del Panathinaikos AKTOR Atene, Ergin Ataman, ha mantenuto la sua promessa pre-campionato riportando la gloria alla formazione greca. Anche la superstar dei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, che ha assistito all’intera Final Four a Berlino per vedere il fratello Kostas giocare per il Panathinaikos, ha riconosciuto la grandezza di Ataman. Giannis ha definito Ataman il miglior allenatore del pianeta.

“Grazie a Giannis Antetokounmpo, è venuto dopo la partita e mi ha detto che sono il miglior allenatore del mondo”, ha rivelato Ataman nella conferenza post-partita. “Se l’MVP dell’NBA ti dice questo, non puoi che essere molto orgoglioso. Non mi ha detto dell’Europa, mi ha detto il miglior allenatore del mondo. Grazie, Giannis”.

Giannis Antetokounmpo calls Ergin Ataman the No. 1 coach 🤝 pic.twitter.com/U50QQSsIJR — BasketNews (@BasketNews_com) May 26, 2024

Ergin Ataman è uno di quei coach europei che meriterebbe di allenare una franchigia NBA, tipo Ettore Messina o Zelimir Obradovic. Purtroppo non è sempre semplice entrare nel mondo NBA, soprattutto se sei un coach. Però avere una spinta del genere da parte di Giannis Atetokounmpo potrebbe dare a Ergin Ataman una possibilità in più, anche se si trova benissimo al Panathinaikos dopo le sue vittorie con l’Anadolu Efes Istanbul. Stiamo a vedere cosa succederà in futuro.

